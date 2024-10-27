Український боксер назвав фаворита у реванші Усик – Ф'юрі

Володар титулу WBO Global у першій напівсередній вазі українець Арам Фаніян (26-2, 6 КО) в реванші між чемпіоном WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та колишнім чемпіоном Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) не бачить яскраво вираженого фаворита.

Про це Фаніян розповів у інтерв'ю XSPORT:

"Шанси рівні вважаю. Те, що Олександр переміг у минулому бою, не дає жодної переваги. Не розумію, навіщо Ф'юрі скинув стільки ваги у першому їхньому поєдинку. Думаю, що цього разу він не стільки ганятиме, а навпаки тиснутиме своєю масою. Усику буде важко, адже габарити Ф'юрі навіть більші, ніж у Джошуа. Сашко розумний, має гарний боксерський IQ. Він та його команда з цим впораються. Бій буде цікавим – це точно".

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.