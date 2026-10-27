Науменко став віцечемпіоном світу з боксу U-19
Владислав Науменко
Федерація боксу України
Владислав Науменко здобув срібну медаль чемпіонату світу з боксу до 19 років у ваговій категорії до 90 кг.
У фіналі український боксер зустрівся із представником Узбекистану Асадбеком Султанбаєвим, але поступився одноголосним рішенням суддів – 0:5.
На шляху до вирішального поєдинку Науменко переміг поляка Александера Сікору 5:0, а у чвертьфіналі здолав Єркетана Жаркинбека з Казахстану – 4:1.
Зазначимо, що у 2024 році Владислав Науменко став чемпіоном України серед юніорів у ваговій категорії до 80 кг.
Раніше українка Кіра Макогоненко стала чемпіонкою світу U-19, здолавши у фіналі китайську боксерку.