Мунгія та Сурасе показали однакову вагу на зважуванні
Хайме Мунгія
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Хайме Мунгія та Бруно Сурасе провели церемонію зважування напередодні бою.
Про це повідомляє Top Rank.
Боксери показали однакову вагу - 76,7 кг.
Зазначимо, що у своєму останньому поєдинку Мунгія здолав Еріка Базіняна завдяки технічному нокауту у 10 раунді.
Що стосується Сурасе, то в останнє боксер виступав на ринзі у 2023 році, перемігши Джона Обрегона технічним нокаутом у 12 раунді.
Бій пройде сьогодні, 14 грудня у мексиканському місті Тіхуана.