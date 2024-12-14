Мунгія та Сурасе показали однакову вагу на зважуванні

Хайме Мунгія та Бруно Сурасе провели церемонію зважування напередодні бою.

Про це повідомляє Top Rank.

Боксери показали однакову вагу - 76,7 кг.

Зазначимо, що у своєму останньому поєдинку Мунгія здолав Еріка Базіняна завдяки технічному нокауту у 10 раунді.

Що стосується Сурасе, то в останнє боксер виступав на ринзі у 2023 році, перемігши Джона Обрегона технічним нокаутом у 12 раунді.

Бій пройде сьогодні, 14 грудня у мексиканському місті Тіхуана.