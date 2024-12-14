Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Мунгія та Сурасе показали однакову вагу на зважуванні

Володимир Максименко — 14 грудня 2024, 11:00
Мунгія та Сурасе показали однакову вагу на зважуванні
Хайме Мунгія
Getty images

Хайме Мунгія та Бруно Сурасе провели церемонію зважування напередодні бою.

Про це повідомляє Top Rank.

Боксери показали однакову вагу - 76,7 кг.

Зазначимо, що у своєму останньому поєдинку Мунгія здолав Еріка Базіняна завдяки технічному нокауту у 10 раунді.

Що стосується Сурасе, то в останнє боксер виступав на ринзі у 2023 році, перемігши Джона Обрегона технічним нокаутом у 12 раунді.

Бій пройде сьогодні, 14 грудня у мексиканському місті Тіхуана.

Мунгія

Мунгія

Дерев'янченко назвав терміни відновлення після складної травми руки
Визначився наступний суперник Канело
Дерев’янченко поступився Мунгуя у бою за вакантний пояс WBC Silver
У Мунгії вдруге за місяць зірвався бій
Мунгія замість Головкіна у наступному бою зустрінеться з непереможним американцем

Останні новини