Дерев'янченко назвав терміни відновлення після складної травми руки

Український боксер Сергій Дерев'янченко розповів, що процес відновлення після операції на руці триватиме близько 4 місяців.

Його слова передає XSPORT.

"Відновлення відбувається за графіком. Мені зробили операцію. Вже розпочав реабілітацію. Ходжу на масажі, роблю фізичні вправи потихеньку. Зараз моє головне завдання – все ж таки відновиться. Це триватиме найближчі чотири місяці. Потрібно повернути руку в колишні кондиції та вже потім розпочинати повноцінні тренування", – сказав боксер.

Також Дерев'янченко назвав імена боксерів, з ким хотів би провести бій після того, як повністю відновиться.

"Після такої травми не хотів би відразу повертатися в ринг з кимось з найтоповіших боксерів мого дивізіону. Тут в США є таке поняття, як "easy-fight". Після реабілітації хотілося б легше влитися, провівши проміжний бій. Після цього, у випадку успіху – вже дивитися далі на гучні прізвища.

Усі в моїй вазі зараз хочуть боксувати с Канело Альваресом. Не буду винятком. І я хотів би спробувати свої сили проти мексиканця. З Хайме Мунгуєю провів би реванш із задоволенням. Природно після того, як повернуся до колишніх кондицій. Американець Калеб Плант – хороший варіант. З кожним з вищезгаданих боксерів є бажання битися. Від себе зроблю все можливе, щоб промоутер організував такий гучний поєдинок", – додав Дерев'янченко.

Нагадаємо, в останньому поєдинку 38-річний спортсмен програв французу Крістіану Мбіллі. Весь поєдинок Сергій провів із травмованою рукою.