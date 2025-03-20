МОК повернув бокс у програму Олімпійських ігор

Міжнародний олімпійський комітет повернув бокс у програму Ігор починаючи з 2028 року.

Рішення ухвалили на 144-й сесії МОК.

На засіданні були присутні президент World Boxing Борис ван дер Ворст, а голова комітету Томас Бах висловив свою вдячність усім присутнім за одноголосне рішення.

"Дякую за схвалення повернення боксу в олімпійську програму. Ми можемо з нетерпінням чекати на чудовий олімпійський боксерський турнір", – сказав функціонер.

Змагання з боксу на Іграх у Парижі 2024 року проводив МОК після того, як 2023 року він позбавив Міжнародну боксерську асоціацію (IBA) визнання через її нездатність здійснити реформи в управлінні та фінансах.

МОК не включив цей вид спорту в початкову програму Ігор-2028, закликавши національні боксерські федерації створити новий глобальний боксерський орган. Організацію World Boxing було створено 2023 року, щоб зберегти бокс в олімпійській програмі.

Раніше Федерація боксу України почала процедуру вступу до World Boxing.