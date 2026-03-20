Микола Ковальчук: "Усик має грандіозний стартовий капітал довіри, але "Оскар" у промоутерів за це не дають"

Президент Всесвітньої боксерської Ради (WBC) Ukraine Микола Ковальчук поділився думкою з Чемпіоном, чи не запізно Олександр Хижняк вирішив дебютувати в професійному боксі, на що варто сподіватися його фанам стосовно майбутніх досягнень і які зараз перспективи має Усик як промоутер.

– Пане Миколо, якими бачите перспективи Олександра Хижняка в профі-боксі, чи зможе він хоча б наблизитись до результатів свого промоутера Усика або братів Кличків?

– Почнемо з чесного порівняння. Хижняк уже зробив те, що для більшості спортсменів є недосяжним: він закрив аматорську історію на рівні легенди – олімпійське "золото" Парижа-2024 і "срібло" Токіо-2020.

В аматорах боксери виграють темпом, вибухом і серіями за три раунди. У профі ж ти маєш пройти 10–12 раундів, де перемагає не той, "хто швидший", а той, хто витриваліший та розумніший. Хто вміє не лише атакувати, а й економити сили, захищатися, перебудовуватися.

Чи зможе Хижняк досягти успіхів, як Усик і брати Клички? Якщо під "як" мається на увазі рівень глобальної зірки надважкого дивізіону – це майже нереалістична планка, бо в різних вагових категоріях різні можливості, масштаб ринку та історична "вага" досягнень. Клички й Усик – це королівський дивізіон, де одна перемога може зробити тебе світовою іконою. У середніх вагових категоріях ти маєш доводити свою велич кожного наступного бою, бо конкуренція там густа й безжальна.

Якщо говорити про можливий успіх, то це не "одразу чемпіон світу", бо це казка. Для мене успішний сценарій виглядає так:

1. Протягом 2-3 років Хижняк стає стабільним боксером рівня топ 10-15 у своїй вазі.

2. Забирає регіональний титул і отримує реальний елімінатор.

3. Виходить на титульний шанс не як "олімпійський чемпіон на афіші", а як боксер, який вміє працювати на довгій дистанції й не "згорає" після екватора бою.

– Хижняк запізнився з переходом в професійний бокс?

– Олександру у 2026 році виповнюється 31. Звичайно, це не вирок, але це вже вік, коли часу на "перевиховання організму" під професійний темп – небагато. Тому головний ризик у нас не за віком в паспорті, а за функціоналом: його агресивний, дуже енергозатратний стиль на надшвидкості треба або переналаштувати, або навчитись ним керувати так, щоб він не з'їдав самого себе. Відповідь на це дасть не дебют, а конкурентні поєдинки від 6-8 раундів і вище.

– Хижняк дебютує на професійному рингу як частина проєкту Usyk 17. Чи зможе Усик-промоутер досягти в професійному боксі такого ж визнання, як і в спортивній кар'єрі?

– Може, але за однієї умови: якщо це буде не "ім'я", а система, що працює. У промоушені ім'я відкриває двері, але утримує позиції зовсім інше: матчмейкінг, правильні суперники, телебачення/стримінги, юридична підтримка, медіа, переговори, дисципліна процесу. Усик має грандіозний стартовий капітал довіри, але "Оскар" у промоутерів дають не за статус чемпіона, а за те, скільки чемпіонів ти зробив.

Максим Розенко, Чемпіон