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Дюбуа: Спочатку я знищу Паркера, а потім зустрінуся з Усиком

Руслан Травкін — 14 січня 2025, 04:24
Дюбуа: Спочатку я знищу Паркера, а потім зустрінуся з Усиком
Даніель Дюбуа
Скріншот

Британський боксер Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) заявив, що спочатку впевнено переможе Джозефа Паркера (35-3, 23 КО), а потім буде робити все, щоб побитися з Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Про це боксер заявив під час прессконференції, присвяченій його бою проти новозеландця, який заплановано на 22 лютого.

"Чому я вийшов до Усика після його перемоги над Ф'юрі? Це все я роблю, щоб створити шум, це бізнес. Це той поєдинок, який я хочу далі. Але спочатку треба перемогти Паркера.

Так. Я спочатку його знищу, а потім зустрінуся з Усиком", – сказав Дюбуа.

Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа переможе Паркера.

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