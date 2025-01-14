Дюбуа: Спочатку я знищу Паркера, а потім зустрінуся з Усиком

Британський боксер Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) заявив, що спочатку впевнено переможе Джозефа Паркера (35-3, 23 КО), а потім буде робити все, щоб побитися з Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Про це боксер заявив під час прессконференції, присвяченій його бою проти новозеландця, який заплановано на 22 лютого.

"Чому я вийшов до Усика після його перемоги над Ф'юрі? Це все я роблю, щоб створити шум, це бізнес. Це той поєдинок, який я хочу далі. Але спочатку треба перемогти Паркера. Так. Я спочатку його знищу, а потім зустрінуся з Усиком", – сказав Дюбуа.

Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа переможе Паркера.