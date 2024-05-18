Зіркові гості та генератор живлення: MEGOGO готується до наймасштабнішого ефіру

О 19:00 розпочнеться передматчева студія мегабою Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.

Як зазначають у медіасервісі, підготовка до бою тривала кілька місяців. Також транслятор готовий і до форс-мажору – відключення світла. На цей випадок в апаратній запрацює потужний генератор.

Гостями студії стануть відомі спортсмени та зіркові селебретіс: олімпійський чемпіон Жан Беленюк, боксер Роман Капітотенко, менеджер Владислав Єлесеєв та інші. Також на глядачів чекатиме сюрприз – в онлайні до трансляції долучиться ексчемпіон світу Олександр Гвоздик і блогер Антон Птушкін.

Коментуватиме бій Володимир Кобельков.

Також буде доступна трансляція жестовою мовою.

Бій Усика проти Ф’юрі відбудеться 18 на 19 травня в Саудівській Аравії. Початок о 1:00 за київським часом. Переможець поєдинку об’єднає усі титули головних боксерських організацій, ставши першим в історії абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі в епоху чотирьох головних поясів.