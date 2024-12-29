Тренер Вайлдера оцінив можливий бій Джошуа та Ф'юрі

Малік Скотт прокоментував можливий бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа, відзначивши свого фаворита протистояння.

Слова фахівця наводить Talksport.

"Безумовно, я б із задоволенням подивився цей бій. Якщо обирати на основі останніх двох поєдинків, то мій вибір – Тайсон. Втім, подивимось, яка версія Ей Джея приїде.

Ентоні провів невдалий бій проти Дюбуа, але він вміє повертатись після таких виступів.

Той Ей Джей, що бився із Пулевим, влаштував би пекло будь-кому. Він постійно тимав праву руку у повітрі, а суперник мав заплатити високу ціну, щоб її обійти.

В цілому, це має бути хороший бій, який би я подивився", – резюмував Скотт.