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Тренер Вайлдера оцінив можливий бій Джошуа та Ф'юрі

Володимир Максименко — 29 грудня 2024, 13:53
Тренер Вайлдера оцінив можливий бій Джошуа та Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа
Talksport

Малік Скотт прокоментував можливий бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа, відзначивши свого фаворита протистояння.

Слова фахівця наводить Talksport.

"Безумовно, я б із задоволенням подивився цей бій. Якщо обирати на основі останніх двох поєдинків, то мій вибір – Тайсон. Втім, подивимось, яка версія Ей Джея приїде.

Ентоні провів невдалий бій проти Дюбуа, але він вміє повертатись після таких виступів.

Той Ей Джей, що бився із Пулевим, влаштував би пекло будь-кому. Він постійно тимав праву руку у повітрі, а суперник мав заплатити високу ціну, щоб її обійти.

В цілому, це має бути хороший бій, який би я подивився", – резюмував Скотт.

Зазначимо, що у своїх останніх поєдинках Ентоні Джошуа програв Даніелю Дюбуа, а Тайсон Ф'юрі – Олександру Усику.

Раніше тренер Вайлдера прокоментував досягнення українського чемпіона у боксі.

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