Тренер Вайлдера оцінив можливий бій Джошуа та Ф'юрі
Малік Скотт прокоментував можливий бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа, відзначивши свого фаворита протистояння.
Слова фахівця наводить Talksport.
"Безумовно, я б із задоволенням подивився цей бій. Якщо обирати на основі останніх двох поєдинків, то мій вибір – Тайсон. Втім, подивимось, яка версія Ей Джея приїде.
Ентоні провів невдалий бій проти Дюбуа, але він вміє повертатись після таких виступів.
Той Ей Джей, що бився із Пулевим, влаштував би пекло будь-кому. Він постійно тимав праву руку у повітрі, а суперник мав заплатити високу ціну, щоб її обійти.
В цілому, це має бути хороший бій, який би я подивився", – резюмував Скотт.
Зазначимо, що у своїх останніх поєдинках Ентоні Джошуа програв Даніелю Дюбуа, а Тайсон Ф'юрі – Олександру Усику.
Раніше тренер Вайлдера прокоментував досягнення українського чемпіона у боксі.