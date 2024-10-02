Маккензі: Не впевнений, що другий бій між Усиком та Ф'юрі взагалі відбудеться

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Дюк Маккензі вважає, що другий бій між чемпіоном WBC, IBO, WBA та WBO у надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) може не відбутися.

Про це він розповів на YouTube-каналі "Seconds Out".

Маккензі вважає, що британський боксер скоріше завершить кар'єру, або ж просто відмовиться від поєдинку.

"Я дуже здивуюся, якщо Ф'юрі таки проведе бій з Усиком. Думаю, в якийсь момент він вийде з поєдинку через проблеми з плечем, чи десь впав, щось обов'язково станеться. Думаю, він скоріше завершить кар'єру перед боєм або просто вийде з нього. Але якщо бій таки відбудеться, то Усик переможе навіть переконливіше", – сказав Дюк.

Нагадаємо, другий бій між Усиком і Ф’юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Олександр звільнив титул IBF.