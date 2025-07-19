Магучіх спрогнозувала переможця реваншу між Усиком та Дюбуа

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх вважає, що Олександр Усик переможе британця Даніеля Дюбуа у реванші.

Про це спортсменка розповіла у коментарі Суспільне Спорт.

"Я буду дивитися бій Усик – Дюбуа. Для мене це знаковий момент — у 2023 році він бився перед моїм фіналом, а зараз я побачу реванш уже наживо. Хто переможе? Ну звісно, Усик — наш козак!", – сказала Магучіх.

Зазначимо, що сьогодні Ярослава виступила на етапі Діамантової ліги в Лондоні, де вперше з 2022 року залишилась без медалі.

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Зауважимо, що британець прогнозовано виявився важчим за українського чемпіона, продемонструвавши понад 7 кг від ваги Усика.