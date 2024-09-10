Легендарний чемпіон вірить у Ф'юрі перед реваншем з Усиком

Колишній чемпіон світу з боксу Леннокс Льюїс вважає, що ексчемпіон світу Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) зробить правильні висновки перед реваншем з володарем поясів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Про це Льюїс розповів у коментарі Secondsout.

"Ф'юрі зробить висновки з цієї поразки й обов’язково повернеться. Поразка — це теж частина гри, і все залежить від того, як ви реагуєте на поразку", — розповів Льюїс.

Нагадаємо, друга битва між Усиком і Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на коні, адже Олександр звільнив титул IBF.