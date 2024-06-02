Ловчинський здобув третю ліцензію для України на Олімпійські ігри-2024

Український боксер у ваговій категорії понад 92 кг Дмитро Ловчинський здобув ліцензію на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

25-річний українець у чвертьфіналі турніру одноголосним рішенням суддів переміг Стіляноса Роуліаса, який представляє Грецію.

Олімпіада в Парижі стане дебютною для Ловчинського.

Напередодні у ваговій категорії до 57 кг Айдер Абдураїмов здолав представника Киргизстану Мунарбека Сеїтбека та здобув другу перепустку для України на Ігри.

Ще одна ліцензія в активі Олександра Хижняка (80 кг), яку він виборов на Європейських іграх-2023.