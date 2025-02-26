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Околі назвав фаворита потенційного реваншу Усик – Дюбуа

Руслан Травкін — 26 лютого 2025, 21:23
Околі назвав фаворита потенційного реваншу Усик – Дюбуа
facebook.com/Alexanderusyk

Британський боксер Лоуренс Околі (20-1, 15 KO) вважає, що якщо Олександр Усик (23-0, 14 КО) та Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) проведуть реванш, то фаворитом для нього буде українець.

Про це він сказав для SecondsOut.

"Якби протягом останніх років я не бачив того, що бачив, то вибрав би Даніеля. Але я щоразу кажу, що Усик ні в якому разі більше не переможе.

Після його першої перемоги над Джошуа я говорив, що він ніколи не зробить цього знову. Після перемоги над Ф'юрі я говорив, що він більше цього не зробить.

Так що якщо тільки Усика не наздожене вік, я думаю, що він буде великим фаворитом на перемогу над Даніелем. Ви бачили, що він здатний уникати ударів та продовжувати працювати. Але ця нова версія Дюбуа справді може вийти та перемогти", – сказав Околі.

Нагадаємо, перший бій між ними відбувся у серпні 2023 року. Тоді Олександр Усик зумів нокаутувати британця в 9 раунді.

Дюбуа Околі Олександр Усик

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