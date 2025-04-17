Хочу стати чемпіоном у третій ваговій категорії: Околі назвав бажаних суперників

Британець Лоуренс Околі (21-1, 16 КО) хотів би спочатку провести бій проти Ділліана Вайта (30-3, 20 КО), а потім зійтися на ринзі з Агітом Кабаєлом (26-0, 18 КО).

Про це колишній чемпіон світу в крузервейті та бріджервейті сказав у коментарі для Boxing King Media.

"Ми відчайдушно намагалися отримати Кабаєла, але він і його команда не хочуть битися до вересня, тому я збираюся провести бій влітку. Він виглядав добре в переможних боях з Чжаном, Санчесом і Махмудовим, але в будь-якому випадку я хочу стати чемпіоном світу в третій ваговій категорії, і він один з тих, кого мені доведеться перемогти.

Я знаю, що Ділліан не хоче зі мною битися, тому що ми спочатку пропонували йому битися у квітні, і він відмовився, сказавши, що йому потрібні розігрівальні бої. На публіку він скаже: "Я розіб'ю Лоуренса", але за лаштунками зіщулиться, як маленьке курча, тому я не можу сприймати його всерйоз.

Виходячи з того, що Кабаєл не буде доступний влітку, в ідеалі я зустрівся б з Вайтом, потім з Кабаєлом, а потім з будь-ким, хто на той час буде чемпіоном світу. Настане момент, коли люди не зможуть сказати мені "ні", тому що я буду обов'язковим претендентом", – сказав Околі.