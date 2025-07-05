"Новий Джошуа" яскраво дебютував на профі-рингу

Британський надважковаговик Лео Атанг (1-0, 1 КО), якого називають "новим Ентоні Джошуа", провів перший бій на професійному ринзі.

18-річний англієць у стартовому раунді нокаутував представника Болгарії Мілена Паунова (7-17, 5 КО) з Болгарії, До цього він достроково програв лише три бої.

Атанг раніше завоював золото на чемпіонаті світу у 2024 році серед боксерів, вік яких не перевищує 19 років. У квітні він підписав контракт з промоутером Едді Гірном.

Напередодні Едді Гірн обговорив з Шеллі Фінкелем, менеджером ексчемпіона Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО), потенційний бій з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).