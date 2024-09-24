Він падав після кожного влучного удару: Льюїс – про поразку Джошуа від Дюбуа

Легендарний британський суперважковаговик Леннокс Льюїс вказав на фатальні помилки Ентоні Джошуа в поєдинку проти Даніеля Дюбуа.

Про це боксер розповів у коментарі TNT Sports Boxing.

"Один хлопець вийшов на бій, а інший – ні. Коли Джошуа бився, його стійка була неправильною, бо його підборіддя було піднято. Він був відкритий для удару праворуч. Ти не можеш тримати підборіддя піднятим проти гарного панчера. А Даніель Дюбуа панчер, і він це знову довів.



Джошуа падав після кожного його влучення. Даніель зробив хорошу роботу, щоб досягти цього, і він заслуговує на те, щоб бути чемпіоном світу в суперважкій вазі. Він добре виступив", — сказав Льюїс