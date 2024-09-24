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Він падав після кожного влучного удару: Льюїс – про поразку Джошуа від Дюбуа

Олександр Булава — 24 вересня, 17:25
Він падав після кожного влучного удару: Льюїс – про поразку Джошуа від Дюбуа
Getty Images

Легендарний британський суперважковаговик Леннокс Льюїс вказав на фатальні помилки Ентоні Джошуа в поєдинку проти Даніеля Дюбуа.

Про це боксер розповів у коментарі TNT Sports Boxing.

"Один хлопець вийшов на бій, а інший – ні. Коли Джошуа бився, його стійка була неправильною, бо його підборіддя було піднято. Він був відкритий для удару праворуч. Ти не можеш тримати підборіддя піднятим проти гарного панчера. А Даніель Дюбуа панчер, і він це знову довів.

Джошуа падав після кожного його влучення. Даніель зробив хорошу роботу, щоб досягти цього, і він заслуговує на те, щоб бути чемпіоном світу в суперважкій вазі. Він добре виступив", — сказав Льюїс

Нагадаємо, 34-річний британський боксер тричі побував у нокдауні в поєдинку з Дюбуа, а у 5-му раунді був відправлений у нокаут. Згідно зі статистикою CompuBox, ЕйДжей пропустив 79 ударів, 49 з них – силові.

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