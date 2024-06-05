Мозлі пояснив поразку Вайлдера

Колишній чемпіон світу в трьох дивізіонах Шейн Мозлі вважає, що ексчемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 KO) був ментально не готовий до поєдинку проти китайця жана Чжилея (27-2-1, 22 KO).

Про це боксера розповів у коментарі Sugar Shane Show.

"Перед поєдинком я ставив на Деонтея Вайлдера, оскільки я його знаю. Я думав, що його права рука має бути відкритою в цьому бою набагато частіше, ніж вона була. Здається, що Чжилей дуже перевершував Вайлдера. Деонтей був ментально пасивним. То була інша ментальність. Не та, яка в нього була в минулому, коли він відправляв суперників до нокауту", – сказав Мозлі.

Нагадаємо, Вайлдер програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.