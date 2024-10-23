Лапін: Ми побачимо нового Усика в реванші з Ф'юрі

Сергій Лапін анонсував появу нового Олександра Усика у другому поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.

Про це директор команди українського чемпіона розповів на пресконференції.

"Ми проаналізували майже кожну дію і провели важку працю. 21 грудня ми побачимо новий тактичний, технічний і фізичний стиль", – сказав Лапін.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.