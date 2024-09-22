Кудряшов: Джошуа намагався контролювати бій за рахунок лівої руки, але виглядало це невпевнено
Колишній претендент на титул у першій важкій вазі Дмитро Кудряшов (25-5, 24 KO) поділився своєю думкою про перемогу чемпіона IBF у надважкому дивізіоні Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) над Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).
Його слова передає Meta MMA.
"Я вважав Джошуа фаворитом за рахунок навичок, але Дюбуа небезпечний для Ентоні тим, що він свого роду пітбуль, нахабний і може вдарити. Ентоні десь намагався вдарити назустріч справа, десь намагався знизу засунути праву руку. Але всі навички та технічна частина будуються на стані бійця та його характері.
Яким би ти вправним не був, без волі та бажання перемогти навички нічого в рингу не значать. Намагався Джошуа контролювати бій за рахунок лівої руки, але виглядало це невпевнено. У нього не було інстинкту вбивці та бажання перемогти. Ентоні не той голодний хлопець, який готовий помирати заради перемоги. Але нічого критичного з його здоров'ям не сталося, щоб завтра завершувати кар'єру. Я не та людина, яка може щось радити Джошуа", – сказав Кудряшов
Для Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше він поступався двічі українцю Олександру Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).
Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між українцем та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.