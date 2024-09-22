Кудряшов: Джошуа намагався контролювати бій за рахунок лівої руки, але виглядало це невпевнено

Колишній претендент на титул у першій важкій вазі Дмитро Кудряшов (25-5, 24 KO) поділився своєю думкою про перемогу чемпіона IBF у надважкому дивізіоні Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) над Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Його слова передає Meta MMA.

"Я вважав Джошуа фаворитом за рахунок навичок, але Дюбуа небезпечний для Ентоні тим, що він свого роду пітбуль, нахабний і може вдарити. Ентоні десь намагався вдарити назустріч справа, десь намагався знизу засунути праву руку. Але всі навички та технічна частина будуються на стані бійця та його характері.

Яким би ти вправним не був, без волі та бажання перемогти навички нічого в рингу не значать. Намагався Джошуа контролювати бій за рахунок лівої руки, але виглядало це невпевнено. У нього не було інстинкту вбивці та бажання перемогти. Ентоні не той голодний хлопець, який готовий помирати заради перемоги. Але нічого критичного з його здоров'ям не сталося, щоб завтра завершувати кар'єру. Я не та людина, яка може щось радити Джошуа", – сказав Кудряшов