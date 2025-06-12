Експерт розповів, що завадило Ломаченку стати абсолютним чемпіоном

Ексчемпіон світу в суперлегкій вазі (до 63,5 кг) Кріс Алджієрі, який нині працює експертом та коментатором, оцінив кар’єру Василя Ломаченка.

Слова Алджієрі публікує vringe.coм

Експерт зауважив, що Ломаченку є чим пишатися, адже він досягнув чималих успіхів на аматорському та професійному рівні.

"Як на мене, загалом, він має бути щасливим своїм досягненням. Звичайно, йому не вистачає єдиної реч і – це звання абсолютного чемпіона 61,2 кг. Але він двічі – золотий медаліст Олімпіади. Мені здається його рекорд 395-1, він один із найкращих боксерів-аматорів, які коли-небудь жили. Він став чемпіоном світу у своєму третьому професійному бою" , - резюмував американець.

Відзначився Алджієрі і достатньо контраверсійною цитатою про те, чому Ломаченко не став абсолютним чемпіоном світу.

"Єдина річ, яку він не досяг нув, – це звання абсолютного чемпіона у легкій вазі. Він не завоював це звання через підтримку своєї країни. Це говорить мені, що він зробив абсолютно все, що міг" , – заявив ексчемпіон світу.

Раніше стало відомо, що Олександр Усик зберігає першу позицію у престижному рейтингу P4P від The Ring.