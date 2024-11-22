Красюк спростував бій Берінчика проти Ноукса

Промоутер Олександр Красюк спростував інформацію сайту Boxrec, який вказав, що чемпіон WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) проведе наступний бій проти британського боксера Сем Ноукса (15-0, 14 КО) в андеркарді реваншу Усик - Ф’юрі.

Цитує Красюка Tribuna.com.

"Не розумію. Хтось помилився", – заявив промоутер українця.

При цьому у Ноукса заплановий бій на 7 грудня – проти Раяна Волша.

Також у мережі був постер, де бій Берінчика про Ноукса був андеркарді реваншу Усик - Ф’юрі.

Нагадаємо, Денис Берінчик сенсаційно здобув пояс у поєдинку проти Еммануеля Наваррете. Наступний бій українця відбудеться із колишнім чемпіоном світу за версією IBF у другій напівлегкій вазі Джо Кордіною.

Цікаво, що майбутній суперник Берінчика провів останній бій якраз у андеркарді Усик – Ф’юрі. Тоді він зазнав першої поразки у професійній кар’єрі, поступившись ірландцю Ентоні Какаче (22-1, 8 КО).