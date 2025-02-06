Він не готовий: Красюк спростував бій Усика з непереможним британцем

Олександр Красюк, промоутер суперважковаговика Олександра Усика (23-0, 14 КО), заявив, що його клієнт не битиметься з британцем Мозесом Ітаумою (11-0, 9 КО).

Про це промоутер розповів у коментарі для Boxing King Media.

"Цей бій не відбудеться. Ми не розглядаємо такий варіант. Не думаю, що це реальний поєдинок. Я поважаю Ітауму та його досягнення на професійному рингу, але він не готовий битися з Олександром. Мозес – неймовірно талановитий боксер і є майбутнім цього виду спорту. У найближчі пару років він правитиме дивізіоном", – заявив Красюк.

Нещодавно Мозес захистив свій титул WBO Intercontinental та здобув вакантний титул WBA International. На цей час у нього 11 з 11 перемог, 9 з яких він завершив достроково.

Раніше Олександр Усик заявив, що саме Мозес стане наступним чемпіоном світу в надважкій вазі.