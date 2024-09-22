Промоутер Усика: У бою з Дюбуа все було проблемою для Джошуа

Генеральний директор К2 Promotions Олександр Красюк прокоментував перемогу чемпіона IBF Даніеля Дюбуа над Ентоні Джошуа. 27-річний британець брутально нокаутував земляка в п'ятому раунді.

Промоутер володаря титулів WBA, WBO і WBC у надважкій вазі Олександра Усика поділився враженнями з YouTube-каналом Boxing King Media.

"Робота ніг була проблемою, психологія була проблемою, все було проблемою для Джошуа. Я думаю, що бачив людину з обличчям Ей Джея, але зовсім іншу всередині. Він не виглядав так, як ми очікували.

Ви бачили його праву руку? Вона постійно була біля грудей, тому його підборіддя знаходилося високо. Це казка для будь-якого боксера, не тільки для Дюбуа. Для будь-якого", – сказав Красюк.