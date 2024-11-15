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Красюк відреагував на чутки про потенційний бій Усика та Раміреса

Руслан Травкін — 15 листопада 2024, 10:25
Красюк відреагував на чутки про потенційний бій Усика та Раміреса
Олександр Красюк та Олександр Усик
Getty images

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО), відреагував на слова Оскара Де Ла Хойї, що Усик може побитися з Гільберто Раміресом (46-1, 30 КО).

Про це він сказав у коментарі для Sky Sports.

"Наша найближча ціль – Тайсон Ф'юрі, далі ми будемо вирішувати.

Оскар докладає всіх зусиль для просування Раміреса. Це його робота як промоутера", – сказав Красюк.

Нагадаємо, свій найближчий бій Рамірес проведе проти Кріса Біллема-Сміта 16 листопада у місті Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Раніше Рамірес заявляв, що готовий провести бій проти Олександра Усика.

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