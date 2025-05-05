Теоретично прийнятний бій: Красюк – про умову трилогії Усика з Ф'юрі
Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика (23-0, 14 КО) припустив, що українець може провести третій бій з Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).
Про це промоутер розповів у коментарі talkSPORT.
"Скільки боїв Усику залишилося? Цю цифру не можу визначити ні я, ні хтось інший, крім Олександра. Він єдиний, хто приймає рішення, і він єдиний, хто вирішує, чого ще він хоче досягти.
Усик уже згадував, що третій бій із Тайсоном Ф’юрі теоретично для нього прийнятний, але я б сказав, що було б розумніше планувати це після цього бою з Даніелем Дюбуа", – розповів Красюк.
Після другої поразки від Олександра Усика (23-0, 14 КО) Тайсон оголосив про завершення кар'єри.
Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.
Усик наступний бій проведе проти Даніеля Дюбуа. Поєдинок відбудеться 19 липня у Лондоні.