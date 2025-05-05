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Теоретично прийнятний бій: Красюк – про умову трилогії Усика з Ф'юрі

Олександр Булава — 5 травня 2025, 19:05
Теоретично прийнятний бій: Красюк – про умову трилогії Усика з Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик
Getty Images

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика (23-0, 14 КО) припустив, що українець може провести третій бій з Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

Про це промоутер розповів у коментарі talkSPORT.

"Скільки боїв Усику залишилося? Цю цифру не можу визначити ні я, ні хтось інший, крім Олександра. Він єдиний, хто приймає рішення, і він єдиний, хто вирішує, чого ще він хоче досягти.

Усик уже згадував, що третій бій із Тайсоном Ф’юрі теоретично для нього прийнятний, але я б сказав, що було б розумніше планувати це після цього бою з Даніелем Дюбуа", – розповів Красюк.

Після другої поразки від Олександра Усика (23-0, 14 КО) Тайсон оголосив про завершення кар'єри.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Усик наступний бій проведе проти Даніеля Дюбуа. Поєдинок відбудеться 19 липня у Лондоні.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Даніель Дюбуа

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