Промоутер назвав потенційних суперників Берінчика

Олександр Красюк, промоутер чемпіона WBO у легкій вазі Дениса Берінчика (19-0, 9 КО), вважає, що наступними суперниками українця можуть стати Реймонд Мураталья (22-0, 17 КО) та Кейшон Девіс (11-0, 7 КО).

Цитує промоутера Boxing Scene.

"Реймонд Мураталья та Кейшон Девіс, як передбачається, стануть наступними противниками Берінчика. Він готовий битися з будь-ким, хто, на вашу думку, гідний стати обов’язковим претендентом", – сказав Красюк.

Нагадаємо, українець сенсаційно здобув пояс у поєдинку проти Еммануеля Наваррете. Наступний бій Берінчика відбудеться із колишнім чемпіоном світу за версією IBF у другій напівлегкій вазі Джо Кордіною.

Цікаво, що майбутній суперник Берінчика провів останній бій якраз у андеркарді Усик – Ф’юрі. Тоді він зазнав першої поразки у професійній кар’єрі, поступившись ірландцю Ентоні Какаче (22-1, 8 КО).