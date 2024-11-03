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Промоутер назвав потенційних суперників Берінчика

Олександр Булава — 3 листопада, 14:18
Промоутер назвав потенційних суперників Берінчика

Олександр Красюк, промоутер чемпіона WBO у легкій вазі Дениса Берінчика (19-0, 9 КО), вважає, що наступними суперниками українця можуть стати Реймонд Мураталья (22-0, 17 КО) та Кейшон Девіс (11-0, 7 КО).

Цитує промоутера Boxing Scene.

"Реймонд Мураталья та Кейшон Девіс, як передбачається, стануть наступними противниками Берінчика.

Він готовий битися з будь-ким, хто, на вашу думку, гідний стати обов’язковим претендентом", – сказав Красюк.

Нагадаємо, українець сенсаційно здобув пояс у поєдинку проти Еммануеля Наваррете. Наступний бій Берінчика відбудеться із колишнім чемпіоном світу за версією IBF у другій напівлегкій вазі Джо Кордіною.

Цікаво, що майбутній суперник Берінчика провів останній бій якраз у андеркарді Усик Ф’юрі. Тоді він зазнав першої поразки у професійній кар’єрі, поступившись ірландцю Ентоні Какаче (22-1, 8 КО).

Олександр Красюк Денис Берінчик

Олександр Красюк

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