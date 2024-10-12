Красюк відреагував на звернення Ф'юрі: Завжди одягай шолом, друже

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO і WBC у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 KO), відреагував на звернення ексчемпіона світу Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 KO), яке той записав для вболівальників.

Відповідне відео він опублікував у своєму Instagram.

Ф’юрі вказав на термін, який залишилося перечекати до реваншу з Олександром Усиком.

"Хлопці, сьогодні офіційно 10 тижнів до помсти Усику. Мені залишилося чекати ще 10 тижнів. Наближається великий британський потяг", – заявив Ф'юрі.

У коментарях на слова британця відреагував Красюк. Він пригадав момент, коли перший бій боксерів переносився через те, що Ф'юрі отримав розсічення на спарингу. Через це поєдинок відбувся 18 травня 2024 року, а не 17 лютого.

"Друже, прошу, завжди одягай шолом на спарингах", – написав Красюк.

Нагадаємо, бій-реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року. Нагадаємо, що українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.