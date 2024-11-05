Пекельний бій: Конор дав прогноз на реванш Усик – Ф'юрі

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор (22-6, 19 КО) не зумів виділити однозначного фаворита реваншу між Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 21 КО).

Його слова наводить talkSport.

"Чи потрібно Ф'юрі перемагати? Завжди треба перемагати у запланованому бою. Але, звісно, ​​ніхто не захоче отримувати удари, особливо від хлопця на кшталт Олександра Усика.

Але перший бій був дуже близьким, гадаю, у Ф'юрі були чудові моменти. Тайсон вміє вносити корективи до тактики. Якщо ви подивитеся на трилогію з Вайлдером, він ставав краще з кожним боєм.



Чекаю, що Тайсон буде зібранішим і тактично підкованим, різниця в габаритах буде божевільною. Але Усик – дуже вмілий боксер. Між ними буде пекельний поєдинок", – сказав Макгрегор.