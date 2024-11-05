Пекельний бій: Конор дав прогноз на реванш Усик – Ф'юрі
Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор (22-6, 19 КО) не зумів виділити однозначного фаворита реваншу між Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 21 КО).
Його слова наводить talkSport.
"Чи потрібно Ф'юрі перемагати? Завжди треба перемагати у запланованому бою. Але, звісно, ніхто не захоче отримувати удари, особливо від хлопця на кшталт Олександра Усика.
Але перший бій був дуже близьким, гадаю, у Ф'юрі були чудові моменти. Тайсон вміє вносити корективи до тактики. Якщо ви подивитеся на трилогію з Вайлдером, він ставав краще з кожним боєм.
Чекаю, що Тайсон буде зібранішим і тактично підкованим, різниця в габаритах буде божевільною. Але Усик – дуже вмілий боксер. Між ними буде пекельний поєдинок", – сказав Макгрегор.
Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.
У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.