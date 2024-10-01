Конор дав пораду Джошуа на потенційний реванш із Дюбуа

Легендарний боєць UFC Конор Макгрегор дав пораду Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) на потенційний реванш проти володаря титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Його слова цитує fightnews.info.

"Я думаю, що в наступному бою Джошуа і Дюбуа слід провести реванш. Ентоні має стояти на місці. Навіть не йти вперед, навіть не відходити. Стояти на місці і битися.

У Джошуа хороший, сильний джеб. Він майже повернувся і потряс Дюбуа перед тим , як прогавив його удар.

Це бадьорий поєдинок двох рівних під силу бійців, які зовсім недавно видали видовище на очах 96 тисяч фанатів", – сказав МакГрегор.