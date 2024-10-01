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Конор дав пораду Джошуа на потенційний реванш із Дюбуа

Руслан Травкін — 1 жовтня, 21:29
Конор дав пораду Джошуа на потенційний реванш із Дюбуа
Конор Макгрегор
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Легендарний боєць UFC Конор Макгрегор дав пораду Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) на потенційний реванш проти володаря титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Його слова цитує fightnews.info.

"Я думаю, що в наступному бою Джошуа і Дюбуа слід провести реванш. Ентоні має стояти на місці. Навіть не йти вперед, навіть не відходити. Стояти на місці і битися.

У Джошуа хороший, сильний джеб. Він майже повернувся і потряс Дюбуа перед тим , як прогавив його удар.

Це бадьорий поєдинок двох рівних під силу бійців, які зовсім недавно видали видовище на очах 96 тисяч фанатів", – сказав МакГрегор.

Нагадаємо, 34-річний британський боксер тричі побував у нокдауні в поєдинку з Дюбуа, а у 5-му раунді був відправлений у нокаут. Згідно зі статистикою CompuBox, ЕйДжей пропустив 79 ударів, 49 з них – силові.

Ентоні Джошуа Даніель Дюбуа Конор Макгрегор

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