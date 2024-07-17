Команда Джошуа підозрює Дюбуа у використанні допінгу

Команда ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) допускає, що тимчасовий чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (34-1-1, 24 КО) може приймати допінг.

Про це повідомляє Boxing News 24/7.

За інформацією джерела, Дюбуа не зареєстрований на тестування в Добровільному антидопінговому агентстві (VADA). Команда Ентоні звернулася до керівництва промоутерської компанії Queensberry Promotions, яка представляє інтереси Даніеля, щоб вони прояснили цю ситуацію.

Нагадаємо, поєдинок між британцями відбудеться 21 вересня у Лондоні на стадіоні Вемблі.

Раніше Олександр Усик оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа. Відтак українець втратив статус абсолютного чемпіона світу, а Даніель став повноцінним чемпіоном IBF.