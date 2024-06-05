Тренер Дюбуа: Нас цікавить реванш з Усиком

Володар тимчасового титулу IBF у суперважкій вазі Даніель Дюбуа хоче вдруге вийти в ринг з Олександром Усиком.

Про це розповів тренер британця Дон Чарльз в інтерв'ю Boxing Social.

"Однозначно нас цікавить реванш з Усиком. Але коли ми говорили перед боєм з Філіпом Хрговичем, я сказав, що не люблю забігати занадто далеко вперед. Я знаю, що говорилося про те, що потенційно могло б статися, але про все по черзі.

Спочатку нам необхідно переварити перемогу над Хрговичем і насолодитися нею. Що б не чекало на нас далі, ми достатньо кваліфіковані в усіх аспектах, щоб впоратися з цим", — сказав Чарльз.