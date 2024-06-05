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Тренер Дюбуа: Нас цікавить реванш з Усиком

Олександр Булава — 5 червня, 21:55
Тренер Дюбуа: Нас цікавить реванш з Усиком

Володар тимчасового титулу IBF у суперважкій вазі Даніель Дюбуа хоче вдруге вийти в ринг з Олександром Усиком.

Про це розповів тренер британця Дон Чарльз в інтерв'ю Boxing Social.

"Однозначно нас цікавить реванш з Усиком. Але коли ми говорили перед боєм з Філіпом Хрговичем, я сказав, що не люблю забігати занадто далеко вперед. Я знаю, що говорилося про те, що потенційно могло б статися, але про все по черзі.

Спочатку нам необхідно переварити перемогу над Хрговичем і насолодитися нею. Що б не чекало на нас далі, ми достатньо кваліфіковані в усіх аспектах, щоб впоратися з цим", — сказав Чарльз.

Нагадаємо, Дюбуа достроково переміг Філіпа Хрговича та став тимчасовим чемпіоном світу за версією IBF. Повноцінним володарем титулу є українець Олександр Усик (22-0, 14 КО), який вже перемагав Дюбуа достроково в серпні 2023 року.

Бокс Олександр Усик Даніель Дюбуа

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