Британський ексчемпіон світу зробив прогноз на бій Усик – Дюбуа

Колишній чемпіон світу в напівлегкій та легкій вазі британець Карл Фремптон (26-1, 15 КО) вважає, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) переможе Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Його слова цитує ВВС.

"Ми всі знаємо, що Даніель зараз кращий боєць, ніж був під час першого бою з Усиком, і люди говорять про його чудову форму, але ніхто не говорить про чудову форму Усика. Його останні п'ять перемог – дві проти Ф'юрі, Дюбуа та дві проти Джошуа. Цей хлопець неймовірний. Усик переможе рішенням суддів за очками", – сказав Карл.

Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели перший бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.

Другий поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться в ніч з 19 на 20 липня.

Окрім Олександра Усика в межах вечора боксу змагатимуться ще два українці. Спочатку Владислав Сіренко протистоятиме Соломону Дакресу, а потім у андеркарді Даніель Лапін вийде в ринг з Льюїсом Едмондсоном.

Зауважимо, що британець прогнозовано виявився важчим за українського чемпіона, продемонструвавши понад 7 кг від ваги Усика.

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