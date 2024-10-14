Колишній тренер Тайсона: Бій з Полом може бути закінчений за 30 c

Джефф Фенеч, екстренер Майка Тайсона, впевнений, що бій між легендарним колишнім боксером та відомим ютубером Джейком Полом може завершитися менш ніж за хвилину. З його точки зору, захисні навички Тайсона матимуть вирішальне значення для швидкого обеззброєння суперника.

Слова Фенека наводить портал Mirror Fighting:

"Якби це було моє рішення, я б волів, щоб він взагалі не бився, але він буде битися. Реально, якщо Майк буде працювати тільки в стійці і нічого більше, і робитиме все правильно, це можуть бути найлегші гроші, які він коли-небудь заробляв.

Якщо Майк сконцентрується і змусить суперника пропустити, то Пол поплатиться. Тоді бій може бути закінчений за 30 c.

Джейку Полу не вистачає майстерності, знань про бокс. Я спостерігав за ним, але будь-хто може вдарити по щитку чи мішку або по тому, хто дійсно не вміє битися".

Бій між Джейком Полом і Майком Тайсоном відбудеться 15 листопада на стадіоні AT&T в Арлінгтоні, штат Техас. Спочатку бій був запланований на 20 липня, але його перенесли через проблеми зі здоров'ям Тайсона, у якого діагностували виразку.

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.