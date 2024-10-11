Колишній тренер Володимира Кличка дав пораду Джошуа перед реваншем з Дюбуа

Джонатон Бенкс, який раніше тренував Володимира Кличка, вважає, що Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) в реванші проти чемпіона IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) має сконцентруватися не на нокауті, а на тому, щоб перебоксувати суперника.

Про це Бенкс заявив в інтерв'ю YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

"Я не очікував, що Дюбуа зупинить Джошуа, але говорив, що якщо Ей Джей не буде обережним, то може статися апсет, бій буде дуже складним. Я знав, що Дюбуа вийде за нокаутом.

Джошуа потрібно почати з чистого аркуша. Йому необхідно зуміти перебоксувати Дюбуа. Перш ніж Джошуа піде на добивання, йому потрібно перебоксувати Даніел", – сказав Бенкс.

21 вересня Джошуа сенсаційно поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.