Екстренер Джошуа: В Ентоні ще є два великі бої

Роберт Гарсія, колишній тренер Ентоні Джошуа, вважає, що британському боксеру не слід завершувати кар’єру після поразки від Даніеля Дюбуа, адже він все ще може провести два великі бої проти колишніх чемпіонів світу Тайсона Ф’юрі та Деонтея Вайлдера.

Цитує Гарсію ESNEWS.

"Ні, йому не треба завершувати кар'єру. Є ще великий бій проти Ф'юрі, навіть якщо Тайсон знову програє Усику. Вони можуть побитися в Англії. Хлопці здатні продати 200 тисяч квитків у їхньому бою.

Ще один великий поєдинок для Ентоні - це Вайлдер. Це два великі бої, які залишаться такими, незалежно від того, як хлопці виступили останнього разу.

Поєдинки Джошуа проти Ф'юрі та Вайлдера викличуть великий ажіотаж в Англії. До того ж Ентоні все ще здатний вийти переможцем із цих протистоянь", – сказав Гарсія.