Боксер, який першим нокаутував Дюбуа, викликав його на бій

Колишній тимчасовий чемпіон WBO в надважкій вазі Джо Джойс (16-3, 15 KO) високо оцінив перемогу чемпіона IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) в бою з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) і запропонував провести ще один бій.

Про це Джойс розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing Social.

«Це був дуже захопливий бій. Я був на арені і дивився його. Дюбуа вийшов дуже впевненим. Безумовно, після початку поєдинку Дюбуа доносив потужніші удари. Насправді Джошуа теж влучив у суперника кілька разів. Я думав, що Ентоні змінить хід поєдинку після того, як кілька разів опинився в нокдауні. Мені здавалося, що Джошуа повернеться до роботи ніг, трохи порухається, але Дюбуа його фінішував.

Це був відмінний поєдинок. Безумовно, Дюбуа добре виступив, влучав по Джошуа потужними ударами. Було б круто провести з ним реванш», – сказав Джойс.

21 вересня Джошуа сенсаційно поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

У 2020 році Джо Джойс відправив Дюбуа у нокаут після того, як у Даніеля стався перелом очної ямки.