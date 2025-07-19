Красюк підтримав Усика перед реваншем з Дюбуа

Український промоутер Олександр Красюк прибув на "Вемблі" у Лондоні для перегляду поєдинку чемпіона WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) з володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Про це він розповів в Instagram.

Колишній промоутер Усика побажав успіху Олександру в реванші.

"Благослови тебе Господь, Брате. Удачі", – написав Красюк.

Нагадаємо, за місяць до бою Олександр Красюк, багаторічний промоутер непереможного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика, оголосив про завершення співпраці з українським боксером. Їх співпраця тривала протягом 12 років.

Чемпіон проведе для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.

Зауважимо, що британець прогнозовано виявився важчим за українського чемпіона, продемонструвавши понад 7 кг від ваги Усика.