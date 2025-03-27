Титулований британський боксер отримав 6 років в'язниці за торгівлю наркотиками

Колишнього боксера Леннокса Кларка (20-2-1, 8 КО), який був чемпіоном Великої Британії в середній вазі, засудили до 6 років і 4 місяців ув'язнення за торгівлю наркотиками.

Про це повідомляє Sundayworld.com.

33-річний Леннокс раніше був засуджений за постачання наркотиків класу B у 2012 році. Суддя суду Глостера сказав, що він не засвоїв уроку, тому покарання цього разу буде більш жорстким.

Поліція графства Глостершир встановила, що він щонайменше 12 разів зустрічався з торговцем наркотиками міста Челтнем Беном Гоффом.

"Це розслідування привело нас до Гоффа, особи, яка щойно повернулася до Глостершира, і через нього ми встановили зв’язок із Ленноксом Кларком", – сказав інспектор Філліпс з поліції Глостершира.

Підозри викликала кількість разів, коли Гофф їздив зі свого дому в Челтнем для "короткострокових, досить таємних" зустрічей з Кларком, додав інспектор Філліпс.

Після спостереження за однією зустріччю втрутилася поліція та заарештувала Гоффа, якого торік засудили за продаж наркотиків, зібраних у Кларка, своїм клієнтам із Глостерширу.

Після арешту Гоффа Кларк вирішивши тікати. Спочатку спортсмен зупинявся у місцевих готелях на пару ночей. За версією слідчих, він це робив, намагаючись зрозуміти, чи розшукує його поліція.

Потім він вирушив через Вельс до Ірландії та провів певний час у Мексиці, Таїланді та інших місцях, доки не повернувся до Великобританії.

Нагадаємо, легенда світового боксу Леннокс Льюїс зізнався, що один із своїх найшвидших нокаутів зробив через велику жагу відвідати туалет.