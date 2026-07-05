Кривдника Кличка нокаутували у першому раунді виставкового бою

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Кріс Берд (41–5–1, 22 KO) програв нокаутом виставковий поєдинок у Замбії, який проводився в межах боксерського шоу "Америка і Африка".

55-річному американцю протистояв його 28-річний співвітчизник Ентоні Велш. Бій відбувся у середній вазі, а на кону стояв регіональний титул WABA.

Поєдинок завершився вже в першому раунді – Велш кілька разів серйозно потряс суперника, після чого нокаутував ветерана. За словами очевидців, Берд неодноразово опинявся у скрутному становищі, а сам бій залишив важке враження.

Last weekend in Zambia, Anthony Welsh knocked out former World Heavyweight Champion Chris Byrd in a round for the WABA Title



The 55 year old Byrd was hurt multiple times in the contest which was a very difficult watch. pic.twitter.com/2vhlq6yEgF — Tokkerū (@ATokkers5) July 4, 2026

Нагадаємо, що у 2000 році в Берліні Берд здобув одну з найгучніших перемог у своїй кар'єрі, здолавши Віталія Кличка технічним нокаутом після дев'ятого раунду. Тоді українець не зміг продовжити поєдинок через травму плеча.

Через пів року Володимир Кличко помстився американському боксеру за поразку старшого брата.

Дворазовий чемпіон світу свій останній бій на профі-рингу провів у березні 2009 року, коли переміг технічним нокаутом німця Матіаса Сандоу.

Раніше повідомлялося, що на 90-му році життя помер колишній тренер олімпійської збірної США та батько чемпіона світу у важкій вазі Кріса Берда, Джо Берд.