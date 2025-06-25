Помер колишній тренер олімпійської збірної США та батько чемпіона світу Кріса Берда

На 90 віці життя пішов у засвіти колишній боксер, тренер олімпійської збірної США та батько чемпіона світу у важкій вазі Кріса Берда, Джо Берд.

Про це повідомляє BoxingScene.

Берд-старший був головним тренером олімпійської збірної 1992 року. США заробили 3 медалі у Барселоні (1 золоту, 1 срібну та 1 бронзову). Єдину перемогу завоював відомий пізніше боксер Оскар де ла Хоя.

Протягом своєї 10-річної професійної кар'єри, яка завершилася з результатом 31-17, Берд виграв міські чемпіонати у напівважкій та важкій вазі, а також титул чемпіона штату у важкій вазі в 1962 році. Його прізвисько Toy Block (іграшковий блок) було пов'язане з його низьким зростом, міцною статурою та агресивністю.

Берд тренував не тільки Кріса, але й усіх п'ятьох своїх синів, кожен з яких, як і його дочка Трейсі, став професіоналом, а також керував Боксерською академією Джо Берда.

Його дружина Роуз Берд померла в червні 2015 року, раніше тренуючи його для боїв, коли в молодості він не міг собі дозволити професійного тренера. Програма післяшкільного боксу "Джо і Роуз Берд" була відкрита чотири роки по тому.

Нагадаємо, що саме Кріс Берд завдав Віталію Кличку першої поразки в кар'єрі. Через пів року американський боксер зазнав поразки від Володимира Кличка.