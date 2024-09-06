Кличко: Хижняк — унікальна людина, він має чудове майбутнє

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко вважає, що в олімпійського чемпіона Парижа-2024 Олександра Хижняка є чудове майбутнє у професійному боксі.

Цитує Кличка Tribuna.com.

"Олександр Хижняк — унікальна людина. Потрібно мати витривалість. Одна з найважливіших рис характеру спортсмена та людини - витривалість. Бо вона здобуває перемогу над талантом та майстерністю.

Цього не сталося на його першій Олімпіаді, але вже на Іграх у Парижі він взяв золото. Ми пишаємось Олександром, він має чудове майбутнє, яке він сам обере.

Я впевнений, що його вихователі, батько, який є його тренером, а також люди, з якими він буде працювати у майбутньому, ще краще сформують його як спортсмена, який буде досягати звання чемпіона світу у професійному боксі в майбутньому", — сказав Кличко.