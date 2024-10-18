Кларк розповів про свою травму: Відновлення триватиме три місяці

Британський боксер надважкої вагової категорії Фрейзер Кларк (8-1-1, 6 КО) поділився деталями своєї жахливої травми, яку він отримав у поєдинку з чемпіоном Великої Британії та Британської Співдружності Фабіо Вордлі (18-0-1, 17 КО).

Його слова передає Talksport.

"Два переломи вилиці. Відновлення триватиме від восьми до 12 тижнів. У будь-якому випадку – це лише проблиск на шляху. Моя гордість все ще понівечена, але боєць у мені знає, що я повернуся. Це буде важкий шлях, але я буду наполегливо працювати, як завжди, і знову прагнути до цих висот. Мені 33 роки, але я перебуваю в розквіті сил", – сказав Кларк.

Нагадаємо, напередодні британець переніс операцію на обличчі після бою з Вордлі, де поступився вже у першому раунді. Вордлі провів серію точних ударів і відправив суперника в нокдаун, після чого рефері почав відлік та, зрештою, зупинив бій.