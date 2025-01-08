Це нова ера у легкій вазі: Девіс – про бій з Берінчиком

Американський боксер легкої ваги Кейшон Девіс (11-0, 7 KO) оцінив майбутній бій з чемпіоном WBO у легкій вазі Денисом Берінчиком (19-0, 9 КО).

Цитує Девіса Fightnews.

"Це можливість, на яку я чекав. Денис Берінчик викликав мене, і я відповів. Нова ера в легкій вазі починається 14 лютого. Приходьте або дивіться це в прямому ефірі, тому що те, що я збираюся зробити, потрібно побачити, щоб повірити", – розповів Девіс.

Поєдинок відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку. Для українця це буде перший захист титулу, який він сенсаційно здобув у поєдинку проти Еммануеля Наваррете.

Девіс у своєму останньому бою достроково переміг аргентинця Густаво Лемоса (29-2, 19 КО).