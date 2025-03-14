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Технічний нокаут у 12 раунді: огляд бою та найкращі моменти поєдинку Тераджі – Акуї

Руслан Травкін — 14 березня 2025, 02:39
Технічний нокаут у 12 раунді: огляд бою та найкращі моменти поєдинку Тераджі – Акуї
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У столиці Японії, Токіо, місцеві зірки боксу Кенширо Тераджі (25-1, 16 КО) та Сеіго Акуї (23-3-1, 11 КО) провели об'єднавчий бій.

Кенширо Тераджі, який був чемпіоном WBC у найлегшій вазі (Flyweight – до 50,8 кг) переміг іншого чемпіона у цій категорії Сеіго Акуї. Тепер Тераджі володіє й поясом WBA.

Суперники продемонстрували яскравий бокс. До останнього раунду не було зрозуміло, хто стане переможцем. Більш досвідчений Широ зібрався і вдало провів 12 раунд, що й дозволило йому нокаутувати опоненат.

Огляд бою:

Бокс – бій за титул чемпіона світу за версіями WBC та WBA (до 50,8 кг)

Кенширо Тераджі – Сеіго Акуї КО 12

Нагадаємо, що вчора стало відомо про вимогу WBO провести чемпіонський бій між Олександром Усиком та Джозефом Паркером.

Тимчасовий чемпіон WBO назвав це "планом Бога", у той час як його промоутер підтвердив бажання новозеландця зустрітися з українцем.

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