Він зробить велике шоу: Такам дав прогноз на реванш Усик – Ф'юрі

Камерунський боксер Карлос Такам (40-8-1, 28 КО) вважає, що в реванші між чемпіоном WBA, WBC, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) переможе британець.

Про це він сказав у коментарі для Seconds Out.

"Я думаю, що переможе Тайсон Ф'юрі. Ви знаєте Тайсона, він повернеться. Це буде повернення Тайсона Ф'юрі. Всі будуть говорити: "Вау, це хороший бій". Так, Ф'юрі переможе в цьому поєдинку. Він зробить великий камбек, зробить велике шоу, як любить робити Тайсон Фьюрі. Ось побачите. Я не знаю, як Ф'юрі це зробить, але ви все побачите. Я справді вважаю, що Тайсон Ф'юрі виграє цей бій", – сказав Такам.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.