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Колишній чемпіон світу розповів, що може статися з Ф'юрі, якщо він знову програє Усику

Руслан Травкін — 12 листопада 2024, 09:24
Колишній чемпіон світу розповів, що може статися з Ф'юрі, якщо він знову програє Усику
Getty images

Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Карл Фроч вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) може піти з боксу, якщо програє реванш Олександру Усику (22-0, 14 КО).

Його слова наводить TalkSport.

"Йому буде важко повністю піти зі спорту. Ми вже бачили, що сталося, коли він виходив на пенсію.

Думаю, що якщо він програє цей поєдинок, то це буде кінцем професійної кар'єри Тайсона Ф'юрі, якщо його не спокусить бій проти Ентоні Джошуа в 2025 році", – сказав Фроч.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.

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