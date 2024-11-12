Колишній чемпіон світу розповів, що може статися з Ф'юрі, якщо він знову програє Усику

Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Карл Фроч вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) може піти з боксу, якщо програє реванш Олександру Усику (22-0, 14 КО).

Його слова наводить TalkSport.

"Йому буде важко повністю піти зі спорту. Ми вже бачили, що сталося, коли він виходив на пенсію.

Думаю, що якщо він програє цей поєдинок, то це буде кінцем професійної кар'єри Тайсона Ф'юрі, якщо його не спокусить бій проти Ентоні Джошуа в 2025 році", – сказав Фроч.