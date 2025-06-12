Знову розплющить його: ексчемпіон світу дав прогноз на бій Дюбуа – Джошуа

Ексчемпіон світу Карл Фроч дав прогноз на потенційний реванш Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та чемпіона світу за версією IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Його слова публікує Seconds Out.

Фроч радить Джошуа забути про цей бій і знайти іншого суперника.

"Дюбуа його знову розплющить. Він не зможе перемогти Даніеля, бо до смерті злякається отримати удар по підборіддю, а коли він його пропустить – знову втратить свідомість", - заявив Фроч.

Перший бій британців відбувся 21 вересня 2024 року. В тому поєдинку дострокову перемогу здобув Даніель Дюбуа.

19 липня відбудеться поєдинок Олександра Усика та Даніеля Дюбуа на Вемблі. Переможець – стане абсолютним чемпіоном світу.

Раніше експерт розповів, що завадило Ломаченку стати абсолютним чемпіоном.