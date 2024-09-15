Канело: Я найкращий боєць у світі

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сауль Альварес (61-2-2, 39 КО) оцінив перемогу над Едгаром Берланга (23-0, 17 KO).

Про це боксер розповів після поєдинку у коментарі DAZN.

"Я зробив все добре. Що вони тепер скажуть? Що я б’юся з молодшими бійцями? До цього мені говорили, що я б'юся тільки з ветеранами. Вони завжди говорять. Але зараз я найкращий боксер світу. І я мексиканець!", – заявив Альверес.

"I'm the best fighter in the world" @Canelo let's it be known, he still is the best in the game. #CaneloBerlanga pic.twitter.com/06gNidr8gW — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 15, 2024

Для Канело – це п'ята поспіль перемога після поразки від Дмитра Бівола у травні 2022-го. До цього він здолав Геннадія Головкіна, Джона Райдера, Джермелла Чарло та Хайме Мунгую.

Нагадаємо, мексиканець був позбавлений титулу IBF перед боєм з Берлангою, адже прострочив обов'язковий захист проти першого претендента Вільяма Скалла (22-0, 9 КО).