Після реваншу завершить кар'єру: Кабаєл назвав фаворита бою Усик — Ф'юрі

Обов’язковий претендент на пояс WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (25-0, 17 КО) вважає ексчемпіона світу Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) фаворитом у реванші з володарем поясів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Про це Кабаєл розповів у коментарі для BoxNation.

"Думаю, Ф'юрі може перемогти. Він гарно тренується і сфокусований так, як ніколи. А Усик вже здобув все. Всі титули важкої та надважкої ваги. Що тобі ще треба? Можливо, після цього бою Олександр завершить свою кар'єру", — сказав Кабаєл.

Нагадаємо, друга битва між Усиком і Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на коні, адже Олександр звільнив титул IBF.